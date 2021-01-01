Какого стоматолога выбрать

В этом разделе мы постарались кратко помочь разобраться в специальностях наших врачей и проблемах, которые они решают.

Выбор врача в зависимости от возраста:

Мы работаем с любыми возрастными группами пациентов! Лечением зубов детей младше 12 лет занимаются детские стоматологи. Если нужно удалить молочный зуб или у ребенка отекла щека, то запишитесь к детскому хирургу стоматологу - Орловой Анне Викторовне.





Лечением и протезированием пациентов старшей возрастной группы занимаются Нестерчук Сергей Данилович и Малышев Александр Николаевич - опытные стоматологи, которые легко найдут подход к вашим родителям и бабушкам и дедушкам. Помимо современных дорогих и высокотехнологичных протезов они за счет своего поликлинического прошлого выполняют недорогие и привычные для старшего поколения работы: съемные конструкции, штампованные протезы с нитрид-титановым покрытием, но с гарантированным качеством частной медицинской организации.







Выбор врача в зависимости от характера проблемы:

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КРАТКАЯ РАСШИФРОВКА СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:

является одним из самых востребованных стоматологов Брянска. Очередь к нему на прием составляет три-четыре месяца, а лечение обойдется значительно дороже, чем у других врачей клиники. В каких ситуациях запись к нему оправдана:⁃ вам неоднократно рекомендовали этого доктора;⁃ вас направил другой специалист со словами «если Николаев вам не поможет, то уже никто не сможет»;⁃ вы хотите полноценно вылечить и при необходимости запротезирвать все зубы, вы нацелены на бескомпромиссное качество, стоимость работ для вас второстепенна;⁃ вы много раз делали зубы в разных клиниках, но остались не удовлетворены результатом.Обращаем ваше внимание, что Николаев Д.А. работает толькои составления плана лечения.Терапевт стоматолог - лечение зубов, подготовка к протезированию, отбеливаниеПародонтолог - профессиональная гигиена и лечение заболеваний десен (дополнительная специализация терапевта)Ортопед стоматолог - протезирование зубовОртодонт - исправление прикусаХирург стоматолог - удаление зубов, пластика, имплантацияГигиенист стоматологический - регулярная чистка зубов (среднее медицинское образование)Если вы смогли сориентироваться в разделе и не нашли подходящего стоматолога, позвоните в клинику администраторам. Они помогут вам с выбором, а если их компетенции не хватит, передадут информацию главному врачу.